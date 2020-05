Nieuwe babbeltruc bij parkeerautomaat

Volgens de politie worden parkeerders benaderd door automobilisten, die zeggen uitsluitend contant geld bij zich te hebben en of de bestuurder het parkeergeld even wil voorschieten.

„Zodra de parkeerder met zijn telefoon de QR-code scant, volgt een foutmelding waardoor het lijkt alsof de betaling niet is gelukt. Later blijkt dat er grote sommen geld worden afgeschreven van de rekening van de behulpzame automobilist. De oplichters hebben door het inscannen van de QR-code toegang tot de bankapp van de gedupeerde, waarmee ze vervolgens kunnen beschikken over de bankrekening”, zegt een woordvoerder.

De politie waarschuwt om nooit dergelijke codes te scannen op verzoek van onbekenden. De oplichters zouden volgens de Arnhemse politie vooral actief zijn in de wijk Spijkerkwartier. Maar vermoedelijk zijn ook in andere delen van de stad parkeerders slachtoffer van deze babbeltruc-variant.