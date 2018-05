Rohani veroordeelt verbieden Telegram

Rohani liet weten dat zijn regering geen opdracht heeft gegeven de populaire app te verbieden en de maatregel evenmin heeft goedgekeurd. „We willen een vrije informatiestroom en het recht van de burger om zelf een keus te maken op internet”, reageerde de president op de affaire.

De uitschakeling van Telegram is volgens politieke waarnemers in Iran een gevoelige nederlaag voor Rohani. Het kwam hem op flinke kritiek te staan in de sociale media. Ze verweten de president opnieuw geen vuist te kunnen maken tegen de islamitische geestelijkheid, die het in Iran werkelijk voor het zeggen heeft.