Langverwacht rapport kritisch over feestjes ambtswoning Johnson

Bij de feestjes werd veel alcohol genuttigd. „De excessieve consumptie van alcohol is op elk moment ongepast in een professionele werkomgeving”, schrijft Gray. In ieder geval bij sommige bijeenkomsten werden niet de hoge standaarden in acht genomen die je mag verwachten bij mensen die in en rond de regering werken, stelt zij vast. De tuin van de ambtswoning op Downing Street 10 werd zonder duidelijke toestemming of toezicht vaak gebruikt als verlengstuk van het kantoor, en ook dat is volgens Gray ongepast.

De regering kreeg eerder maandag het deels gecensureerde rapport overhandigd en maakte het enkele uren laten openbaar. Johnson legt later op de middag een verklaring af in het parlement. De politie van Londen, die ook onderzoek doet naar de bijeenkomsten, had gevraagd details uit het rapport van Gray achter te houden zodat het politieonderzoek onbevooroordeeld kan plaatsvinden.

Details achterwege gelaten

Gray heeft om die reden geen details over de zestien feestjes die ze onderzocht in het rapport opgenomen. Bij bijeenkomsten op vier data is volgens de politie geen reden voor een strafrechtelijk onderzoek, maar ook details daarover zijn achterwege gelaten. Ze heeft meer dan zeventig mensen geïnterviewd en ook e-mails en sms’jes bekeken.

De bevindingen kunnen Johnson in grote problemen brengen en hem mogelijk zelfs tot aftreden dwingen. Sommige partijgenoten hebben eerder al aangegeven dat hij moet vertrekken. Volgens de regels van zijn Conservatieve Partij moet 15 procent (54 van de 359) van de afgevaardigden een verzoek voor een stemming over het leiderschap indienen bij het partijbestuur. Als meer dan de helft vervolgens voor aftreden stemt, komt het premierschap van Johnson ten einde en wordt een andere conservatief de eerste minister.

Johnson zelf zei eerder dat de coronaregels tijdens de bijeenkomsten zijn nageleefd, hoewel hij wel spijt heeft betuigd. Hij heeft eerder al op veel parlementariërs van zijn partij ingepraat en spreekt hen maandagavond toe.