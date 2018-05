BnnVara op het matje bij NPO

BnnVara heeft een lange geschiedenis op het gebied van drama en was onder meer goed voor All stars, Hollands hoop en Smeris. Momenteel wordt de serie Zuidas uitgezonden. Wat betreft de rode omroep zelf doen ze er de komende jaren een schepje bovenop en gaan ze, in eigen beheer, nog meer hitseries produceren.

Die wil BnnVara echter niet allemaal bij de publieke omroep uitzenden, zo liet de omroep vorige week weten. Zo gauw de Mediawet daar ruimte voor biedt, wil de omroep ook drama aan partijen als Netflix en Amazon verkopen zonder dat dit eerst bij de NPO te zien is geweest.

Interne stukken

De plannen bleken uit interne stukken van BnnVara. Het kopiëren daarvan was medewerkers ten strengste verboden omdat de ondernemingsraad zich hier nog over moet uitspreken. De inhoud blijft zodoende officieel een raadsel voor buitenstaanders, inclusief moederorganisatie NPO.

Een NPO-woordvoerder bevestigt desgevraagd niet op de hoogte te zijn gebracht door BnnVara en is daar niet blij mee. „Omroepen krijgen geld en zendtijd in het kader van hun publieke mediataak. Zoals we het plan hebben vernomen, lijkt het daar op gespannen voet mee te staan.” De NPO heeft deze week middels een brief om opheldering gevraagd.

’Nevenactiviteit’

Volgens het Commissariaat voor de Media kan BnnVara de borst nat maken als het de plannen wil doorzetten. „Als een omroep exclusief voor derden wil produceren, dan is dat een nevenactiviteit die de omroep niet kan ontplooien zonder dat aan ons voor te leggen. En zulke verzoeken zijn voor ons geen hamerstukken.”