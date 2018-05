Thierry Baudet: ’Het ideologische debat ontbreekt’

Thierry Baudet, vlak voor een recente lezing in Groningen: „Als de kiezer niet kiest voor verandering, gaat die er ook echt niet komen.” Ⓒ Rene Bouwman

Den Haag - In de missie naar de macht gaat FvD-leider Thierry Baudet recht op zijn doel af. Naast het parlementaire werk is hij bezig de partij klaar te stomen voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Gaandeweg scherpt hij zijn ideeën, óók aan de hand van ontmoetingen met controversiële figuren. In een openhartig interview met deze krant vertelt hij over de hordes op zijn pad.