Hygiënisten gaan boren

De VVD-bewindsman had dit plan eerder al geopperd. Het oogstte fel protest bij brancheorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten. Bruins gunde de betrokkenen daarom de tijd om met eigen ideeën te komen, maar ze konden het onderling niet eens worden. Nu de deadline is verstreken en er geen compromis is bereikt, zet Bruins zijn oorspronkelijke plan door.

Het betekent dat mondhygiënisten die een nieuwe, zwaardere opleiding hebben gevolgd vanaf het jaar 2020 groen licht moeten krijgen om taken van tandartsen over te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van gebitsfoto’s, het zetten van verdovingen en het boren van gaatjes. Voor deze taken worden ze eindverantwoordelijk.

Er is een tekort aan tandartsen. De proef moet uitwijzen of het inzetten van mondhygiënisten op veilige wijze verlichting biedt.