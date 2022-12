Premium Het beste van De Telegraaf

Lichtpuntjes in jaar vol crises Van prinses Amalia tot 0.0 drankjes, dit zijn de winnaars van 2022

Door Olof van Joolen

Amsterdam - In een jaar dat het woord crisis in Nederland nooit ver weg was, waren er ook lichtpuntjes. Mensen en bedrijven die bijzondere prestaties leverden en zo ons leven beter maakten of respect oogsten. Wie zijn volgens De Telegraaf de winnaars van 2022?