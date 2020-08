Ruimterots vliegt met duizelingwekkende snelheid langs aarde

De asteroïde heeft de wetenschappelijke naam 2020 QG gekregen. Hij is drie tot zes meter in doorsnee, vergelijkbaar met een grote auto. Voor asteroïdes is dat redelijk klein. De rots vloog met een snelheid van ongeveer 12 kilometer per seconde langs. Als hij de aarde had bereikt, zou hij in de dampkring zijn geëindigd als een vuurbal en in duizenden stukken uiteen zijn gescheurd.

Studenten in India en Taiwan ontdekten de asteroïde, waarna de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA de baan van de rots volgde. De asteroïde werd door de zwaartekracht van de aarde uit zijn pad gedrukt, hij boog 45 graden af.

Miljoenen rondvliegende objecten

Er zijn waarschijnlijk miljoenen van zulke asteroïdes in ons zonnestelsel, maar die blijven meestal zo ver van de aarde dat ze niet te zien zijn. Wetenschappers schatten dat één keer per jaar een asteroïde als 2020 QG langs vliegt, maar de meeste zijn te klein om te ontdekken.

Het record was in handen van de asteroïde 2011 CQ1. Die vloog in februari 2011 op ongeveer 5500 kilometer afstand langs de aarde. Ook die zou in de dampkring zijn vergaan als hij bij de aarde was gekomen.

Risico op inslag

De Verenigde Staten houden de ruimte in de gaten om asteroïdes te vinden die groter dan 140 meter in doorsnee zijn. Die zijn gemakkelijker te zien en als ze inslaan op aarde kunnen de gevolgen veel erger zijn.