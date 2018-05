9 Marron United-leden aangehouden in Amsterdam na melding vuurwapen

Ⓒ Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - Negen leden van Marron United, een club die zichzelf de ’snelstgroeiende antiracisme-groepering’ noemt, zijn vrijdagavond aangehouden op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam. Dat gebeurde nadat er melding was gemaakt dat een van de leden een vuurwapen bij zich had.