Mooie lenteweer houdt aan tot eind april

Het leek afgelopen dagen wel zomer. Er stond weinig wind en in de zon was het prima toeven. Dinsdag is het weer zo'n 17 tot 20 graden. En komende dagen blijft het ook zonnig, meldt weerdienst Weeronline.

Woensdag schijnt de zon volop, maar hier en daar is er wat sluierbewolking, schrijft Weeronline. ,,De wind waait uit het oosten tot noordoosten en neemt toe naar matig, later aan de kust en rondom het IJsselmeer naar vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.” Daardooor is het enkele graden kouder en wordt het 15 graden in het noorden van Nederland.

Komende dagen neemt de noordoostenwind wat meer toe, maar met 15 tot 19 graden is het nog prima aprilweer. Vanaf zondag is er enkele dagen kans op een bui, wel blijft het tussendoor zonnig. Volgende week is er volgens Weeronline wat meer afwisseling van zon, wolken en een bui. ,,De temperatuur blijft op een aangenaam niveau voor eind april met waarden tussen 15 en 19 graden.”