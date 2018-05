Stralend zonnige Bevrijdingsdag

Volgens Weerplaza stijgt de temperatuur naar 19 graden in het noordwesten en noorden van het land, maar verder landinwaarts wordt het een warme dag met 21 tot plaatselijk 23 graden.

Weeronline waarschuwt wel voor de zonkracht. Deze is 5 tot 6, matig tot sterk, tussen 12.00 en 15.00 uur. De onbeschermde huid kan al verbranden binnen 15 tot 25 minuten.

Hoge temperaturen

Zeker tot en met dinsdag blijft het zeer zonnig, met UV-index 5-6. De weersverwachting tot en met dinsdag: zon, zon en nog eens zon, meldt Weeronline.

Morgen is de kans op zeewind klein. Een oostenwind voert warmere lucht aan. Het wordt 20 graden op de Wadden, 22-24 in de kustprovincies en 24-27 graden in het binnenland. De hoogste temperaturen zijn zoals gebruikelijk voor Noord-Brabant en Limburg.

Maandag en dinsdag wordt het op grote schaal zomers warm met maxima van 25-28 graden. Op de Wadden wordt het dan 21 graden en aan de Zeeuwse kust 23 graden. Dinsdagmiddag kan op de stranden een frisse zeewind opsteken, waardoor het afkoelt naar 15-18 graden.

De dagen daarna moet de zon soms wolken naast zich dulden en is er een kleine kans op een lokale bui. De temperatuurverwachting is onzeker, maar waarschijnlijk wordt het minder warm laat Weerplaza weten.

Pollen

Het zal de komende dagen droog blijven. Dat zorgt ervoor dat er meer pollen in de lucht zijn. Tot en met dinsdag waait de wind uit een oostelijke richting, waardoor ook pollen uit Duitsland wordt aangevoerd, meldt de site.