Trein bij Best ontruimd door rook

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP / ProNews Producties

BEST - Op het traject Den Bosch - Eindhoven is een trein stilgezet wegens rookontwikkeling. Rond 06.30 uur kwam er een melding van rook in de trein die op dat moment reed tussen Acht en Best.