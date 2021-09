Duitse snelheidsduivels door de mand gevallen door filmpjes op sociale media

De jongeren waren erg zelfvoldaan van hun races op de weg, met snelheden van tot boven de 300 km per uur, en plaatsten in maart filmpjes ervan op sociale media. Het drietal had echter niet bedacht dat die beelden als een boemerang in hun gezicht terug zou kunnen slaan.

De verdachten, allen begin twintig, uit het westen van Duitsland worden verdacht van het organiseren van en deelnemen aan verboden straatraces. Toen de politie dinsdag op de stoep stond, mochten ze allereerst hun bolides en rijbewijs inleveren, al bleek een van de wagens al te zijn verkocht.

Een van de in beslag genomen bolides. Ⓒ polizei

Beeldmateriaal uit een van de video’s, gepost door de jongeren. Ⓒ polizei

Sportwagens

De verdachten gingen op de A46 bij Düsseldorf ’los’ in een Audi R8, een Mercedes AMG en een BMW M3. Een andere automobilist zag ze met drie auto’s naast elkaar voorbijrazen en deed aangifte. Zo reden ze onder een tunnel door waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. „De bestuurders haalden elkaar en andere automobilisten met gevaarlijke en roekeloze manoeuvres in en verdwenen met hoge snelheid”, aldus de verklaring van de getuige.

De Duitse politie startte daarop een onderzoek en las camerabeelden uit. „Een analyse van sociale media bevestigde niet alleen de verdenking tegen de drie hoofdverdachten maar ook tegen twee mogelijke supporters”, zegt een woordvoerder tegen de Rheinische Post. „In een selfie-video filmt een van de bestuurders zichzelf achter het stuur met 305 kilometer per uur.” Op die weg geldt een limiet van 120 kilometer per uur.