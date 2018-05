’Draagvlak stakingen Schiphol minder’

„Bij onze incheckbalies deden vanmorgen maar een paar van de tientallen medewerkers mee aan de actie. Het is bijzonder teleurstellend dat vakbond FNV opnieuw reizigers dupeert, terwijl wij hen aan de onderhandelingstafel hebben uitgenodigd, met een onafhankelijke mediator of verkenner om de gesprekken los te trekken”, aldus Biersma.

Deze werkonderbrekingen zijn volgens hem veel te voorbarig, omdat er een akkoord ligt met de FNV om extern onderzoek te laten doen naar de planning en werkroosters. De resultaten zijn pas volgende maand beschikbaar.

„Wij willen graag om de tafel om te praten over verbeteringen, maar ze kunnen niet verwachten dat we bij voorbaat bij het kruisje gaan tekenen”, stelt Biersma. „We willen een goede sector-cao voor iedereen, maar dan moet de bond wel willen meewerken.”

Schiphol zelf en de vliegmaatschappijen zijn ook niet blij met weer ellende in de drukke meivakantie. Er werken 1.650 mensen bij deze drie afhandelingsbedrijven. Het cao-conflict sleept al jaren.

Onrustig weekend

Personeel van AviaPartner, Swissport en Menzies voeren dit weekend de vierde keer actie voor minder werkdruk en minder strakke roosters, meer loon en meer vaste contracten. „Het belooft een onrustig weekend te worden met vertragingen”, zegt de FNV-woordvoerder.

Reizigers wordt geadviseerd de websites en berichtgeving van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden en zich bij klachten te wenden tot de de maatschappij waarmee wordt gevlogen of haar afhandelaar.

Het werk wordt voor maximaal één uur per onderbreking neergelegd, gespreid over de dag. De onderbrekingen vinden plaats op het platform (laden en lossen vliegtuigen), bij de passage-afdeling (check-in balies) en in de bagagekelder.

Bus

Buschauffeurs in het streekvervoer gaan volgende week ook weer staken via estafetteacties. „Werkgevers zijn niet bereid tegemoet te komen aan de simpele vraag van hun personeel om korte pauzes vast te leggen in de cao en de werkdruk structureel te verlagen”, aldus FNV en CNV.

Komende weken zijn in alle regio’s van het land stakingen gepland. Op dinsdag 8 mei staken chauffeurs in Twente bij Keolis, in Arnhem en Nijmegen bij Breng en in Utrecht en omgeving bij Qbuzz. Deze laatste staking betreft ook de sneltram vanuit en naar Utrecht.

Stakende chauffeurs bieden bij het Provinciehuis in Utrecht een zwartboek aan over ’de slechte werkomstandigheden’ in het ov aan de gedeputeerde. „Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanbestedingen in het streekvervoer en zo indirect voor de misstanden rond werkdruk”, vinden de vakbonden.

Inspectie

FNV heeft de Inspectie SZW ingeschakeld om illegale stakingsbrekingen van de vervoerders te voorkomen. „Desnoods schakelen we de rechter in. Die heeft eerder al geoordeeld dat stakingen niet verboden kunnen worden.

Ook in het ov keuren wetgevers Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz de acties sterk af, „omdat we al in januari een onderhandelingsakkoord hadden. We willen graag doorpraten, maar zonder stakingen die onze reizigers raken”, aldus zegsman Fred Kagie (voorzitter VWOV).

Volgens hem zijn ook steeds meer buschauffeurs de harde acties zat. „Het draagvlak voor stakingen wordt met de dag minder. Kom aan tafel, dan komen we er wel uit”, meent Kagie. De verschillen zijn volgens hem niet zo groot.

Buschauffeur Jack d’Hooghe vertrouwt de streekvervoerders echter niet. „Ze luisteren al jaren niet naar onze signalen. Aan de onderhandelingstafel spelen ze mooi weer, maar op de werkvloer roepen managers dat er toch niks gaat veranderen aan de hoge werkdruk.”

De cao streekvervoer geldt voor 12.000 medewerkers.