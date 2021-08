Grote brand verwoest bedrijfspand in Urk

URK - Aan het Keteldiep in Urk is in de nacht van zondag op maandag een grote brand geweest in een bedrijfspand, meldt de brandweer. De brand woedde op een industrieterrein. Rond 04.15 uur was het vuur onder controle.