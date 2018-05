Bitcoinblogger dood gevonden

De Rus Pavel Nyashin had een populair blog en vlog op YouTube over snel geld verdienen met cryptomunten. Hij liet graag de enorme stapels geld zien die hij verdiend zou hebben met de handel in digitale munten. Op één van de video’s gaf hij zijn adres in Sint-Petersburg prijs, en dat had hij beter niet kunnen doen.

Het duurde niet lang of een stel overvallers kwam hem afgelpen januari thuis bezoeken. De als kerstman verklede rovers haalden zo’n 320.000 euro aan cash uit zijn kluis. Pavel werd ook ernstig mishandeld.

Nyashin raakte depresief na de roof en trok zich steeds verder terug om uiteindelijk bij zijn moeder te gaan wonen. Zijn vlog werd ook niet meer ge-update, zo meldt The Sun.

Bitcoinbelegger Pavel liet zijn geld iets te graag zien voor camera. Ⓒ YT

Uiteindelijk is hij onder verdachte omstandigheden thuis dood gevonden. De politie staat voorlopig nog voor een raadsel. Het lijkt niet om een overval te gaan.

Bekijk ook: Cryptomiljonair verwacht koersexplosie bitcoin

Het geld waarmee hij speculeerde met bitcoins, was volgens zijn moeder geleend van investeerders. Of die met zijn dood te maken hebben, is onderdeel van het onderzoek.