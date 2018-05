Kamer wil actie op fiscus

De PvdA wil dat de reorganisatie van de dienst door het kabinet als ’groot project’ wordt aangewezen. Hiermee zou de Tweede Kamer beter grip moeten krijgen op de reorganisatie van de fiscus. „Een goed functionerende belastingdienst is een kerntaak van de overheid”, zegt de sociaaldemocraat. „Bij de reorganisatie zijn al honderden miljoenen verspild en ook bij de ict is het einde van de problemen nog niet in zicht.” Nijboer wil snel in debat met verantwoordelijk staatssecretaris Snel (Financiën).

CDA-Kamerlid Omtzigt dringt eveneens aan om een spoedig debat met Snel over de fiscus. „De duizenden ervaren belastingambtenaren die met een goud handdruk van de Wiebes-regeling vertrekken konden en kunnen niet gemist worden”, aldus de christendemocraat. Zijn verzoek om over tal van problemen bij de belastingdienst te spreken staat al tijden op een lange wachtlijst aan debatten in het parlement.

Staatssecretaris Snel maakte in april bekend dat het belangrijkste ict-systeem van de fiscus nog maar tot eind 2019 wordt onderhouden, terwijl de vervanger op z’n vroegst eind 2021 klaarstaat. De belastingdienst gaat al jaren gebukt onder tal van problemen, die door een verkeerd uitgepakte reorganisatie onder Snels voorganger Wiebes verder uit de hand zijn gelopen.

Oud-bewindsman Willem Vermeend denkt dat Snel (D66), als hij voldoende steun krijgt van zijn collega’s in het kabinet, de fiscus vlot kan trekken. „Ik ben blij dat Snel er zit. Die heeft kennis van zaken en ervaring bij de fiscus. Ik hoop dat hij ook de financiële middelen krijgt om de problemen op te lossen.”