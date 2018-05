Asielzoeker (16) steekt moedige man neer

De jongen van zestien werd betrapt toen hij aan het rommelen was in een bestelauto van een supermarkteigenaar. Hij sloeg op de vlucht, maar omstanders wisten hem in te sluiten. Toen meerdere mensen om hem heen stonden, haalde hij uit met een mes.

Ziekenhuis

Een van de te hulp geschoten mensen, een man uit Ter Apel, raakte daarbij gewond aan zijn arm. Hij moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. „Hij is buiten levensgevaar, maar over zijn precieze toestand kunnen we geen mededelingen doen”, aldus de politiewoordvoerster.

Volgens een omwonende is de man drie uur geopereerd aan zijn verwondingen. De man kan zaterdagmiddag weer naar huis. ,,Hij had een enorme jaap in zijn arm.’’

De vrouw was in haar tuin aan het werk toen even verderop tumult uitbrak. ,,Ik hoorde geschreeuw, maar ik zag niets. Dus ik liep toch even naar voren, om te kijken. Toen hoorde ik weer geschreeuw, aan de andere kant.’’

Daar trof ze de neergestoken man aan. Een andere omstander was op dat moment bezig met een riem zijn arm af te binden om het bloeden te stelpen. ,,Die asielzoeker was gevlucht door het weiland. Hij ging in een rechte lijn naar het azc toe.’’

Sluipen

De dader wist volgens de politie in alle tumult te ontkomen, maar werd later opgepakt. Of de 16-jarige jongen al eerder in aanraking is geweest met de politie, moet nog blijken. Hij wordt verhoord en dan moet ook die informatie boven tafel komen.

Volgens de vrouw hadden meerdere mensen uit Ter Apel de man al door tuinen zien sluipen en zich verdacht zien ophouden. ,,Kennelijk met de bedoeling om in te breken. Maar die man die is neergestoken is een potige vent, die is nergens bang voor.’’