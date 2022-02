‘Niet alle veteranen over een kam geschoren’

De onderzoekers, gesubsidieerd door de overheid, gaven aan dat de focus niet lag op individuele misdragingen. ,,We spreken ook niet over de gehele groep”, zei een van hen. ,,We schrijven nergens dat er sprake is van collectieve schuld.”

Sterker, de onderzoekers stellen ‘schatplichtig’ te zijn aan veel veteranen. ,,Door gebruik te mogen maken van hun brieven, memoires, door interviews die we met ze hebben afgenomen. Ze vormden een belangrijke bron.”

’Morele grenzen overschreden’

De onderzoekers benadrukten dat er desondanks ‘morele en juridische grenzen’ zijn overschreden. ,,Er is extreem geweld gebruikt buiten reguliere gevechtssituaties, zonder militaire noodzaak.” Ze repten onder andere van martelingen, executies, verkrachtingen, plunderingen en inhumane detenties.

De onderzoekers gaven aan begrip te hebben voor de kritiek vanuit de hoek van de veteranen. ,,Er zullen mensen zijn die zich niet herkennen in het beeld, of het zelfs ontkennen. Dat is eigen aan oorlog”, zei onderzoeksleider Gert Oostindië. De term ‘glans van heldendom’ viel daarbij ook.

Veel veteranen zijn desondanks boos en uit het veld geslagen door het ‘harde en eenzijdige’ rapport. Voorzitter Ruud Vermeulen van de veteranenverenigingen van de Koninklijke landmacht en het Gemeenschappelijk Overleg regimenten en Korpsen vindt dat voor de onderzoekers de conclusie van tevoren al vaststond. Hij betwijfelt de wetenschappelijke stevigheid en vindt dat andere meningen bewust zijn genegeerd.

,,Al jaren hangen er donkere wolken boven ons verleden en dat betreft specifiek onze kolonisatieperiode en het gebruik van excessief geweld’’, zegt hij. Die discussie willen de veteranen niet ontlopen, stelt Vermeulen. ,,Integendeel juist, maar dan wel op grond van een breed gedragen onderzoek. In de strijd tegen irreguliere strijdgroepen die rovend, plunderend en de bevolking terroriserend door Indonesië trokken, ontstond een onvoorziene geweldsdynamiek, die zeker niet altijd proportioneel was.’’ Maar de onderzoekers hebben de context waarin dat gebeurde en de oorzaak van de excessen volgens hem onvoldoende geschetst.

De Federatie Indische Nederlanders stelt dat de onderzoekers het Nederlandse geweld hebben ‘uitvergroot’. Voorzitter Hans Moll pleit zelfs voor een onafhankelijk onderzoek naar het Indonesische geweld.

Dat er ook fors geweld werd gepleegd aan Indonesische zijde, erkende onderzoeker Gert Oostindië in het Trippenhuis van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) in Amsterdam volmondig. ,,Geen twijfel over mogelijk. Maar dat behandelen we in een deelproject.”

Daarmee zijn de resultaten onvolledig en scheppen ze een onjuist beeld van de dekolonisatieperiode, vindt Moll.

‘Weinig genuanceerde conclusies’

Het Nederlands Veteraneninstituut meent dat de militairen door ‘weinig genuanceerde conclusies collectief in het verdachtenbankje worden geplaatst’, zegt directeur Paul Hoefsloot. Hij wil bijeenkomsten organiseren om de circa 4000 nog levende Indiëveteranen een hart onder de riem te steken.

Militair-historicus Martin Elands, hoofd van het Expertisecentrum van het instituut, erkent dat ‘het toepassen van extreem geweld over de hele breedte helaas niet langer incidenteel kan worden genoemd’. Toch is dat vooral aan een kleine minderheid toe te schrijven, meent hij. Goed is volgens hem wel dat het onderzoek onderstreept dat ook van hogerhand het geweld werd toegelaten. ,,Voor het eerst wordt de trap van bovenaf schoon geveegd.’’

Het is inderdaad vooral de toenmalige overheid die ervan langs krijgt in het rapport. ,,Het standpunt dat de krijgsmacht zich correct heeft gedragen is niet langer houdbaar. Politici hebben het geweld gedoogd, bevorderd, verhuld en niet of nauwelijks bestraft. Er is veel moeite om afstand te nemen van het rooskleurige, nationalistische zelfbeeld waarin werd gesteld: dit doen wij niet.”