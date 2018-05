Oeps: meisje faalt met bronzer en verandert in Shrek

Danni beschrijft zichzelf als een echte bronzer-fanaat, maar haar huid is nu zo donker dat ze „op Shrek lijkt”. Slechts vijf minuten na het aanbrengen van een laagje bronzer, was ze onherkenbaar. Delen van haar lichaam werden groen en foto’s van het gefaalde experiment met een nieuw merk bronzer gingen direct viraal.

Danni laat aan de Daily Mail weten dat ze weigert haar huis te verlaten. „ Ik had een zenuwinzinking. Ik keek in de spiegel en mijn hele borst was groen. Ik sloot me op in mijn kamer en droeg alleen nog maar een capuchon en lange mouwen.

Internet-trolls vergelijken het meisje met Shrek en The Hulk.