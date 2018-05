Kardinaal: homohuwelijk vieren in kerk

Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - De Belgische aartsbisschop Jozef De Kesel vindt dat homo’s in de kerk met speciale dank- of gebedsdienst hun huwelijk of relatie mogen vieren. Een kerkelijk huwelijk voor homo’s vindt hij nog een brug te ver, zo schrijven Belgische media. Ringen uitwisselen of een inzegening is er ook nog niet bij. Dat blijft voorbehouden aan het christelijk huwelijk tussen man en vrouw.