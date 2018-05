Wederom lof voor herdenkende pizzakoerier

De jongen is niet de eerste pizzakoerier waar met lof over wordt gesproken. Aldus Linda Nieuws. Vorig jaar gebeurde hetzelfde bij een koerier in Groningen.

De foto uit 2017. Ⓒ twittter

Mensen uiten hun lof voor het respect dat de jongen toont tijdens zijn bezorging. „Prachtig om te zien hoe hij zijn respect toont voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn overleden.”

Kritiek

Naast positieve reacties is er dit jaar ook kritiek. Mooi dat de jongen stilstaat bij de dodenherdenking, maar is het oke om tijdens de twee minuten stilte een foto te maken? Dat vragen veel mensen zich af.