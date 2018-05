Nederlandse bieren in de prijzen

Op het festijn in het Amerikaanse Nashville viel de enige Nederlandse gouden medaille ten deel aan Hertog Jan Grand Prestige in de categorie Belgian-Style Dark Strong Ale. Twee zilveren plakken gingen naar Gouverneur Blond van Lindeboom Brouwerij en Mannenliefde van Oedipus Brouwerij.

Amerikanen

In totaal waren er 65 Nederlandse inzendingen. Even ter vergelijking: de Amerikanen hadden liefst 5814 bieren ingezonden op een totaal van ruim 8.200. Daarvan vielen er liefst 242 van in de prijzen, waarmee ze ongeveer 80 procent van de prijzen binnen harkten. In totaal werden in 101 categorieën prijzen uitgedeeld door een jury die liefst zes dagen bezig was met alle biertjes keuren en beoordelen.

Hertog Jan reageerde kort en krachtig op de gouden plak: „We zijn vereerd met een gouden award voor Grand Prestige tijdens de World Beer Cup, de meest prestigieuze bierprijs ter wereld.” Voor de brouwer is het overigens zeker niet de enige keer dat ze in de prijzen viel. De Hertog Jan Dubbel pakte in 2016 al een zilveren plak en de Hertog Jan Grand Prestige wist in 2014 ook al goud te veroveren.

Ook bij Oedipus ging de vlag uit. „Holy macaroni, weer een medaille. We zijn blij mee te kunnen delen dat we een tweede plek hebben gepakt met Mannenliefde.”