Geen 1,4 maar 2,2 miljard nodig voor zorgbonus

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat om een schatting op basis van de aanvragen. Het extra geld staat ingeboekt in de Najaarsnota, een aanpassing van de lopende begroting. Het ministerie zei van meet af aan dat het gereserveerde geld niet leidend is.

De bonus van 1.000 euro belastingvrij is bedoeld voor zorgverleners en ondersteunend personeel die niet meer dan twee keer modaal verdienen en die zich van maart tot en met september extra hebben ingezet in de coronacrisis. Wie er precies voor in aanmerking komen, legt het ministerie van Volksgezondheid bij werkgevers. Zij kunnen immers het beste beoordelen wie zich daadwerkelijk extra heeft ingezet. Het ministerie kwam wel met een ’handreiking zorgbonus’, een lijst van functies die wel en die niet voor de bonus in aanmerking zouden komen.

Ondanks de voorwaarden, bleken werkgevers er toch voor terug te schrikken de selectie toe te passen bij de aanvraag van de zorgbonus. In plaats daarvan vroegen ze de bonus vaak aan voor al het personeel.