Minderjarige jongens uit Brabantse instelling stelen auto en crashen na achtervolging

De politie in Oosterhout zag rond 01.40 uur een auto, met de koplampen uit, in tegenovergestelde richting rijden over een rotonde op de Bredaseweg. De bestuurder ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor in de richting van Teteringen, waarna de politie de achtervolging inzette.

In een scherpe bocht verloor de bestuurder de macht over het stuur, waardoor de auto tegen een lantaarnpaal reed. Een agent heeft vervolgens met zijn wagen voorkomen dat het drietal er weer vandoor ging, daarbij is de politieauto beschadigd geraakt.

Het drietal woont in de jeugdinrichting. De jongens stalen de auto daar eerder op de avond van een vrouw, die ze daarbij mishandeld hebben.