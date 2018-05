Zondag en maandag naar het strand!

Volgens meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline is de kans groot dan zaterdag er wel een koude zeewind opsteekt, met name aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. „Bij Zandvoort bijvoorbeeld verwacht ik dat het wel meevalt, maar in Zeeland kan de temperatuur zomaar tot 14 graden dalen. Dan zit je achter glas in de zon nog prima, want het is onbewolkt. Maar op het strand is het dan kouder.”

Noordzee

De schuldige is de koude Noordzee. Door het temperatuurverschil tussen het land en het water kan er in de loop van de dag een koude wind van zee gaan waaien. Zondag en maandag is de kans daar veel kleiner op, doordat de wind uit het oosten komt. Tegelijk is die koude Noordzee wel een spelbreker voor de mensen die een duik willen nemen. „Het water is 11 tot 12 graden, dus dat is echt behoorlijk fris. Kijk je naar een zwemmeertje in Limburg, dat is 17 graden. Nog steeds koud, maar dat zeewater ga je echt voelen.”

Het zonnige weer houdt waarschijnlijk tot en met woensdag aan en telkens wordt het een beetje warmer. Zaterdag wordt het maximaal 23 graden in het zuidoosten van Nederland, dinsdag maar liefst 28 graden. „En dan kan het ook in de Randstad een graad of 26 worden”, zegt Willemsen daarover. Hij vervolgt: „Het wordt niet heel extreem. Geen dertig graden, geen plaknachten en niet benauwd.”

Woensdag lijkt het weer om te slaan, al is nog de vraag hoe laat dat gebeurt. Het is goed mogelijk dat het ook dan nog zomers warm wordt, en buien pas in de avond en nacht volgen.