Ruim vijfhonderd kilo coke onderschept in Rotterdamse haven

De coke werd aangetroffen in een schip dat was afgemeerd aan de Merwedehaven. Het schip was geladen in Brazilië en had lossingen gedaan in Duinkerken en Antwerpen. Voor de laatste lossing was het schip in Rotterdam aangekomen.

Het HARC-team, waarin de douane samenwerkt met de FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de zaak.