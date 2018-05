Vrouw heeft kakkerlak ruim week in oor

Katie werd wakker met een raar gevoel in haar linkeroor. „Ik stopte mijn vinger in mijn oor, maar ik voelde niets zitten.” Gedesoriënteerd en verward liep ze naar de badkamer om haar oor te inspecteren met een wattenstaafje. Toen ze die uit haar oor haalde zaten er twee pootjes aan.

„Toen ik me realiseerde dat er een insect in mijn oor zat had ik een kleine zenuwinzinking”, vertelt Katie aan Buzzfeed News. Katie voelde de kakkerlak bewegen in haar oor. „Het deed geen pijn, maar ik hoorde constant een zoemend geluid.” Haar man probeerde het beestje te verwijderen, maar kreeg alleen de andere pootjes te pakken.

In het ziekenhuis is het hele beestje verwijderd, althans, dat dacht ze. „Ik hoorde twee minuten lang dat het beestje doodging, nadat de dokter een soort verdovings-spray in mijn oor had gespoten.”

9 dagen later

Tot haar grote schrik had ze negen dagen later nog last van een verstopt oor, waarna de dokter een laatste deel van de kakkerlak uit haar oor verwijderde. Het hoofd. Katie is woedend dat de artsen zo onzorgvuldig te werk zijn gegaan en dat ze negen dagen lang met het beest heeft rondgelopen.