Drukte in en rond Arnhem door afsluiting deel A12

Verkeer vanuit Utrecht richting de Duitse grens moet bij Ede omrijden via de A30, de A1 en de A50. Dat zorgt onder meer voor stilstaan bij de afrit op de A12 naar Oosterbeek, waar veel bestuurders een sluiproute via lokale wegen proberen te nemen. Op de lokale en regionale wegen tussen Ede en Arnhem is het daardoor ook erg druk.

Verkeer vanuit het zuiden richting Arnhem wordt omgeleid via de A15 en de A325 naar de Pleijroute (N325) tussen stadion Gelredome en knooppunt Velperbroek. Het verkeer staat daar over een lengte van 11 kilometer in de file, meldt de ANWB. Ook maandagochtend was het op die route erg druk.

Rijkswaterstaat waarschuwde vorige week al voor oponthoud en ernstige vertragingen door het werk aan de A12. Het karwei gaat negen dagen duren. Voor deze periode is gekozen omdat het door de zomervakantie de stilste week is op het drukbereden traject. De aannemer werkt dag en nacht door.