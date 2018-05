Bevrijdingsfestivals barsten los

Volg onze verslaggever live onderaan dit bericht.

De Nationale Viering van de Bevrijding vindt plaats in Leeuwarden. Filosoof Stine Jensen hield er zaterdagmorgen de 5 mei-lezing van dit jaar, premier Mark Rutte is ook in de Friese hoofdstad om het ceremoniële bevrijdingsvuur te ontsteken, dat ook in de andere steden brandt.

Ambassadeurs van de Vrijheid Ronnie Flex, dj Fedde Le Grand en de Nederlands-Nieuw-Zeelandse band MY BABY touren langs de festivals in helikopters van Defensie.

In totaal treden tweehonderd artiesten op. Naast de officiële Bevrijdingsfestivals zijn door het land ook andere feesten georganiseerd waar men de vrijheid kan gaan vieren. Het centrale thema is verzet.

De dag wordt afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, deze keer door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Antony Hermus. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wonen het concert bij.

Smeren maar!

Wie deze dag in de open lucht gaat vieren moet zich wel goed insmeren: de zonnekracht is vandaag nog sterker dan normaal. De onbeschermde huid kan vandaag al verbranden binnen 15 tot 25 minuten. Volgens Weerplaza stijgt de temperatuur naar 19 graden in het noordwesten en noorden van het land, maar verder landinwaarts wordt het een warme dag met 21 tot plaatselijk 23 graden.

