Nederland viert de vrijheid

In de Haarlemmerhout is het behoorlijk druk tijdens de jaarlijkse Bevrijdingspop. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Zaterdag 5 mei is zonovergoten en vol muziek en prachtige verhalen. Om deze Bevrijdingsdag te vieren zijn er dan ook maar liefst veertien festivals: Zuid-Holland heeft er twee, in Rotterdam en Den Haag en ook Noord-Holland viert de vrijheid op twee plekken, in Amsterdam en in Haarlem. De overige provincies hebben er elk één.