20.000 oud-zorgmedewerkers melden zich in strijd tegen corona

Zorgmedewerkers werken zich momenteel een slag in de rondte. Bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een speciale corona-polikliniek ingericht. Ⓒ ANP

Den Haag - Al 20.000 voormalig zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om zich in te zetten voor de strijd tegen het coronavirus. Dat meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). „Fantastisch hoeveel (oud-) zorgprofessionals zich in willen zetten in deze coronacrisis.