Pakketbezorger steelt puppy van klant

Richard deelde bezorgde berichtjes over de verdwijning van de 11 maanden oude pup op Facebook. Hij was er achter gekomen dat de bezorger zichzelf binnen had gelaten, om het pakket af te leveren. „Hij heeft twee deuren geopend om binnen te komen, terwijl ik er zelf niet was.”

Vol met vragen besloot Richard een mailtjes te sturen naar de directeur van Amazon, Jeff Bezos, met de vraag of hij de zaak onder de loep kon nemen, waarna een medewerker van Amazon op onderzoek uit ging. Dat meldt Buzzfeed News.

Ontkenning

De bezorger van Amazon zei dat hij geen hond had gezien toen hij in het huis van Richard was. Degene die onderzoek deed naar de zaak geloofde dit niet, ging naar het huis van de bezorger en trof daar hondje Wilma (in goede gezondheid) aan.

De bezorger is inmiddels ontslagen en Richard is herenigd met zijn puppy.