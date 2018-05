De paradox van de tolerantie

Zelf worstelen we er nog weleens mee, maar als je de gemiddelde toerist vraagt naar de Nederlandse identiteit dan is het antwoord zo helder als glas. Klompen, tulpen, stroopwafels, molens. Daarnaast worden we gekarakteriseerd als een tolerant volk. De eerste vier zaken zijn in graniet gehouwen. Daar komen we nooit meer van los. Maar de spreekwoordelijke tolerantie van de Nederlanders moeten we zo langzamerhand maar eens uit de reisgidsen gummen.