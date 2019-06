Geen akkoord EU-topjobs: overleg zit muurvast

Op de vraag of de premiers en presidenten op hun EU-top iets verder waren gekomen antwoordde Rutte na afloop kraakhelder: niets. „Maar dat had ik ook niet verwacht”, voegde hij er tegen kwart over twee ’s nachts aan toe.

De tijd begint wel te dringen aangezien op 2 juli het nieuw gekozen Europees Parlement een nieuwe voorzitter kiest. Idealiter wordt deze benoeming ook meegenomen in het hele plaatje van de verdeling van de topbanen.

’Weber te onervaren’

Er is afgesproken dat er een extra top komt op zondag 30 juni om 18 uur ’s avonds. Diverse EU-leiders, onder wie bondskanselier Merkel, de Franse president Macron en Rutte komen die dag uit het Japanse Osaka waar vrijdag en zaterdag een bijeenkomst van de G20 is, de eliteclub van industrielanden.

Er moet onder andere een opvolger worden gezocht voor voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Vooralsnog houden de drie grote politieke families vast aan hun eigen kandidaten. Voor de christendemocraten is dat de Duitser Manfred Weber, maar die is onacceptabel voor onder andere Macron die hem te onervaren vindt.

Voor de sociaaldemocraten is Frans Timmermans de kandidaat, voor de liberalen de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager. Volgens Rutte is het overduidelijk dat geen van de drie kandidaten op dit moment kan rekenen op steun van een meerderheid.

Juncker blij

De fractievoorzitters van de sociaaldemocraten en liberalen in het Europees Parlement hebben donderdag gezegd Weber niet te zullen steunen. Maar Merkel wil haar landgenoot voorlopig niet loslaten. Voor de top in Brussel werd door sommige diplomaten de verwachting uitgesproken dat zij een nacht van ’drama’ nodig had om de Duitser los te laten. Zover is het dus nog niet.

Achter de schermen gaat het overleg nu verder. „Ik bezie het met plezier dat ik niet zo makkelijk ben te vervangen”, grapte huidig Commissie-voorzitter Juncker.