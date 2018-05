Broer: damschreeuwer al jaren de weg kwijt

Volgens zijn broer is de 55-jarige Leo D. al jaren de weg kwijt. Dat vertelt hij in een interview aan het AD. Leo D., milieuactivist, werd vrijdagavond aangehouden nadat hij met een schreeuw de Nationale Dodenherdenking op de Dam verstoorde.

Zijn broer schrok zich rot toen hij van zijn zus een appje kreeg met daarop een foto van politieagenten met een arrestant op de Dam. Hij herkende Leo direct. „Mijn vrouw en ik en ook mijn drie broers en twee zussen en hun gezinnen respecteren elk jaar op 4 mei trouw de twee minuten stilte. Wij zijn van Indische afkomst en de helft van onze familie is omgekomen in de Jappenkampen”, zegt hij in het AD.

De man heeft nog contact opgenomen met de politie na de arrestatie van zijn broertje. Die zeiden dat Leo één telefoontje zou mogen plegen en zelf mocht beslissen wie hij zou bellen. „We hebben niets meer gehoord.”

Kwijt

De band met Leo en zijn familie is niet meer goed. „Wij zijn Leo al heel wat jaartjes kwijt.” Volgens zijn broer kan hij alleen nog maar over het milieu praten, „tot vermoeiens aan toe.”

Leo D. kampt al langere tijd met psychische problemen, maar heeft in het verleden wel professionele hulp en medicijnen gekregen. Daar is hij nu weer mee gestopt. Hij werd afgekeurd op zijn werk en leeft sindsdien van een WAO-uitkering.

Voor de familie is het nu afwachten. Zijn broer is nog wel benieuwd naar of het een eenmansactie was, of dat Leo iets met anderen had afgesproken over zijn daad.

