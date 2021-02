Activisten Extinction Rebellion lopen halfnaakt door Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema gaf vrijdagochtend een noodbevel af en de demonstranten werden opgeroepen het gebied te verlaten. Het grootste deel van de groep vertrok daarna vrijwillig, maar zo’n twintig activisten bleven zitten. Het is nog niet duidelijk waar zij heen worden gebracht, maar meestal is dat ergens aan de rand van de stad.

’Klimaatnoodtoestand’

De activisten trokken onder de noemer ’Lenterebellie’ als een ’zwermende, bewegende blokkade’ vanaf 09.00 uur vanaf het Surinameplein in West, via de Overtoom, richting het Leidseplein. Met de actie wil de groep in aanloop naar de verkiezingen aandacht vragen voor het klimaat. Ze blokkeren daarbij de autoweg en de trambaan op de Overtoom, en dat mag niet. „We eisen dat de overheid de klimaatnoodtoestand uitroept, daarom hebben we dit vandaag zo aangepakt”, laat een woordvoerder van de actiegroep weten.

Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel

De ’rebellen’ hebben de klimaateisen waar ze voor strijden duidelijk gemaakt op spandoeken, borden en hun eigen ontblote bovenlichamen. „Wees eerlijk”, „Doe wat nodig is”, en „Laat burgers beslissen” luiden de eisen. De actievoerders hebben mondkapjes op en houden afstand.

Rotterdam en Utrecht

Ook in Rotterdam, Utrecht en Tilburg wordt vrijdag gedemonstreerd. In die laatste twee steden vinden ook ’legale manifestaties’ plaats, zonder blokkades. Zaterdag gaan de acties verder in steden als Arnhem, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Alkmaar, Deventer en Roermond.