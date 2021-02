Rond 100 arrestaties Extinction Rebellion in Utrecht

De activisten trokken onder de noemer ’Lenterebellie’ als een ’zwermende, bewegende blokkade’ vanaf 09.00 uur door Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, om in aanloop naar de verkiezingen aandacht te vragen voor het klimaat. In Utrecht werd een deel van de activisten op de Maliesingel ingesloten door de politie, aangehouden en in bussen gezet.

Utrecht

Een ander deel van de Utrechtse groep hield een tocht over de Kardinaal de Jongweg en de Talmalaan en werd vervolgens tegengehouden door de politie op de hoek van de Kaatstraat en de Zeedijk. Een aantal van hen werd daar aangehouden en weggevoerd in bussen, andere demonstranten bleven zitten en lijmden zich vast aan de grond. Zij werden even later losgemaakt door de politie en aangehouden.

Verder was er ook tot 11.00 uur een kleine demonstratie gaande op het Jaarbeursplein, die van tevoren was aangemeld bij de gemeente en rustig verliep. Daar werden geen mensen aangehouden.

Rotterdam en Amsterdam

In Rotterdam stond een groep van tientallen mensen vanaf ongeveer 10.00 uur op de Erasmusbrug. Auto’s en trams konden er in beide richtingen niet langs en de politie riep de groep op de brug te verlaten. Volgens een politiewoordvoerder ging het er rustig aan toe. De politie heeft een persoon aangehouden omdat hij of zij geen ID bij zich had.

Eerder werd een demonstratie in Amsterdam ontbonden door de lokale driehoek (politie, justitie en burgemeester). Zo’n tachtig activisten, van wie sommigen schaars gekleed, blokkeerden de Overtoom in Amsterdam-West. Ongeveer twintig van hen willen niet vertrekken, zij worden weggevoerd en ergens anders heen gebracht. Het is nog niet duidelijk waar zij heen worden gebracht, maar meestal is dat ergens aan de rand van de stad.

’Klimaatnoodtoestand’

De activisten trokken onder de noemer ’Lenterebellie’ als een ’zwermende, bewegende blokkade’ vanaf 09.00 uur vanaf het Surinameplein in West, via de Overtoom, richting het Leidseplein. Met de actie wil de groep in aanloop naar de verkiezingen aandacht vragen voor het klimaat. Ze blokkeren daarbij de autoweg en de trambaan op de Overtoom, en dat mag niet. „We eisen dat de overheid de klimaatnoodtoestand uitroept, daarom hebben we dit vandaag zo aangepakt”, laat een woordvoerder van de actiegroep weten.

Op talloze plekken werd vrijdag gedemonstreerd, waaronder hoofdstad Amsterdam. Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel

De ’rebellen’ hebben de klimaateisen waar ze voor strijden duidelijk gemaakt op spandoeken, borden en hun eigen ontblote bovenlichamen. „Wees eerlijk”, „Doe wat nodig is”, en „Laat burgers beslissen” luiden de eisen. De actievoerders hebben mondkapjes op en houden afstand.

De actiegroep benadrukte vooraf dat er bij alle activiteiten rekening werd gehouden met de coronamaatregelen. Zaterdag gaan de klimaatacties verder in steden als Arnhem, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Alkmaar, Deventer en Roermond.