Snoepstrooiende mariniers richten ravage aan vanuit helikopter: vrouw (58) breekt nek

Het incident vond plaats in het Muang-district zo schrijft Bangkok Post. Daar was een evenement gaande ter ere van Nationale Kinderdag, dat jaarlijks in Thailand wordt gevierd op de tweede zaterdag in januari. Om het feestje nog leuker te maken, besloot de Thaise marine snoep en bloemen uit een helikopter te gooien, die de kinderen konden opvangen.

De laagvliegende helikopter zorgde echter voor dusdanig veel wind dat een grote tent in elkaar stortte. Tot overmaat van ramp kreeg een 58-jarige vrouw deze stellage op haar hoofd en brak ze haar nek. Ze is opgenomen in het ziekenhuis en het is onbekend wat haar toestand is.

Ook zeven andere aanwezigen liepen verwondingen op, onder wie vijf kinderen.

Volgens de Bangkok Post heeft de marine excuses aangeboden voor het incident en voor de verwondingen die de slachtoffers hebben opgelopen.