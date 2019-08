Resten mega-pinguïn gevonden in Nieuw-Zeeland

Onderzoekers die de fossielen bestuderen, zeggen dat de pinguïn meer zwom dan hun soortgenoten die nu leven. Ook hadden ze grotere voeten en waren de dieren toen nog niet gewend om rechtop te staan. Op de plek waar de botresten werden gevonden lagen ook skeletten van vijf andere pinguïns.

De ontdekking volgt op de vondst van ’s werelds grootste papegaai vorige week in Noord-Otago, in het zuiden van Nieuw-Zeeland. Deze resten zullen later dit jaar in het prehistorische Canterbury Museum te zien zijn. Of dat ook geldt voor de fossielen van de pinguïn is onduidelijk.