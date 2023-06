Excuses van Britse minister na opduiken nieuwe partygate-beelden

De krant The Mirror publiceerde de korte video waarin mensen dansen en drinken op een partijkantoor, terwijl op dat moment strenge regels golden vanwege het coronavirus. Britten mochten thuis bijvoorbeeld geen bezoek ontvangen. „Het is volledig buiten proporties. Ik wil mijn excuses aan iedereen aanbieden”, aldus Gove tegen zender Sky News. De minister was zelf voor zover bekend niet bij het feest aanwezig.

De rel rond feestjes van overheids- en partijfunctionarissen tijdens de lockdowns staat bekend als partygate. Het schandaal vond plaats onder het premierschap van Boris Johnson, maar blijft de huidige premier Rishi Sunak en de Conservatieve Partij in verlegenheid brengen.

Johnson voelde zich vorig jaar mede vanwege partygate genoodzaakt als premier af te treden. Hij stopte deze maand ook als parlementariër, dagen voordat een commissie oordeelde dat Johnson het parlement „bewust had misleid” met zijn uitspraken over het schandaal en eigenlijk negentig dagen geschorst zou moeten worden.