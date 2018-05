Vrouw opgesloten in kast door inbrekers

De vrouw werd pas zaterdagochtend gevonden in haar woning aan het Plein. Volgens buren heeft ze al die tijd vertoefd in een kast. De politie is al uren druk bezig met forensisch onderzoek. De vrouw, die nagekeken moest worden door ambulancepersoneel, moet nog gehoord worden door de recherche.

De Wassenaarse overliep in de nacht van vrijdag op zaterdag inbrekers in haar woning, zo stelt de politie. „Zij hebben haar vervolgens in haar huis opgesloten. Wij zijn nu volop bezig met het onderzoek”, aldus een politiewoordvoerster. Naar de inbrekers wordt gezocht.