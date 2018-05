Vader pizzakoerier: overdonderd door reacties

Sem Jager was tijdens dodenherdenking aan het werk voor Domino’s pizza. Even voor acht uur parkeerde hij zijn fiets op de stoep, deed zijn petje af en vouwde zijn handen voor zijn lichaam. Toen de kerkklokken acht uur sloegen, boog de jongen het hoofd naar beneden en nam twee minuten stilte in acht. „Hij vond het een klein gebaar”, zegt zijn vader Patrick. „Heel normaal.”

Een omstander vond het zo ontroerend, dat hij een foto maakte van Sem en die op sociale media deelde.

Sem is overdonderd door alle aandacht, vertelt zijn vader Patrick. „Het is gekkenhuis in huize Jager. We houden hem nu een beetje in de luwte.”

Houten Ajaxlogo

Patrick vertelt dat wildvreemden Sem willen belonen met cadeautjes. „Er komt zo iemand een bloemetje brengen. Ook heeft hij een Ajaxlogo uit hout gesneden aangeboden gekregen. Sem is Ajaxfan.”

„We zijn heel trots op Sem”, zegt zijn vader. „Van jongs af aan hebben we thuis aandacht besteed aan de dodenherdenking. De kinderen zaten altijd voor de tv, of we gingen naar een herdenkingsceremonie toe.”

Zijn werkgever is ook blij met de positieve aandacht. „Zijn familie krijgt tien gratis pizza’s. Ook voor Sem hebben we iets leuks in petto”, zegt zijn manager.