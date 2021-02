Kijken naar België: ’Winkels open, minder besmettingen’

Viroloog Ab Osterhaus vermoedt dat de lente en zomer lucht brengen, omdat wellicht de besmettingen in de buitenlucht veel lager zijn. Ⓒ ANP/HH

De zon lacht ons toe, en dat zorgt voor drukte in de buitenlucht. Na bijna een jaar op en af corona-lockdown lijkt Nederland het zat en verkiezen we massaal park, strand en buitenpret boven nog langer thuisblijven. De geest lijkt uit de fles, maar wat zijn daarvan de kansen en gevaren? Kunnen niet net zo goed de terrassen open, zodat er tenminste toezicht is?