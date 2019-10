’Een ’dode’ egel begraven? Doe het niet!’

Thirza vond deze egel en dacht dat het dier dood was en gooide het in de container. Ⓒ Facebook Egelwerkgroep Nederland

Zie je een ’dode’ egel in je tuin? Gooi hem dan niet in de container. Dat is het dringende advies van Egelwerkgroep Nederland. De dieren beginnen namelijk deze maand op de vreemdste plekken met hun winterslaap. „Dat kun je gemakkelijk verwarren met een dode egel.”