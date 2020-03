Doden en gewonden door aanval op sikh-tempel in Kabul

Met vuurwapens en bommen gewapende aanvallers drongen vroeg in de ochtend de tempel binnen waar op dat moment zoals elke dag een religieuze bijeenkomst was. Ze namen tientallen mensen in gijzeling.

Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden bij de aanval 25 bezoekers van de tempel gedood. Acht mensen raakten gewond en tachtig anderen werden gered.

De terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. De Taliban ontkennen iets met de aanval te maken te hebben.

Ongeveer twee jaar geleden vielen strijders van Islamitische Staat een bijeenkomst van sikhs in de provincie Nagarhar aan. Daardoor kwamen negentien mensen om het leven. De oostelijke provincie Nagarhar is de uitvalsbasis van IS-terroristen, die ook door de Taliban worden bestreden.

Sikhs hebben een tolerante geloofsovertuiging die stamt uit de regio Punjab die nu is verdeeld onder India en Pakistan. De meeste sikhs wonen daar. Sikhs geloven dat er één God is en beklemtonen de gelijkwaardigheid van mensen, wat voor religie die ook aanhangen.