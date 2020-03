Islamitische Staat claimt aanslag op sikh-tempel in Kabul

KABUL - De terreurbeweging Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag op een sikh-tempel in Kabul. Gewapende mannen hebben in de Afghaanse hoofdstad de tempel aangevallen en zeker 150 mensen in gijzeling genomen volgens de autoriteiten. Bij de aanval zou op zijn minst een kind zijn gedood. Zeker vijftien mensen raakten gewond volgens de autoriteiten.