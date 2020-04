Coronacrisis: Zweden kiest eigen weg

In de Kungstradgarden in Stockholm is nog weinig van de coronacrisis te merken. Ⓒ AFP

Stockholm - Terwijl in heel Europa de lichten uit zijn, de luiken gesloten en de grenzen dicht, heeft Zweden in de coronacrisis een heel ander pad gekozen. Daar zijn de bars en restaurants nog gewoon open, de lagere scholen en kinderdagverblijven draaien nog steeds door, de winkelstraten kunnen nog steeds zaken doen en de skiliften zijn nog steeds niet stilgezet. Maar nu het aantal besmettingen en het dodental ook in Zweden snel stijgen, vragen steeds meer bewoners zich af: ’Zijn de andere landen nu zo stom geweest, of hebben wij het fout gedaan?’