Wietproef uitgebreid naar nader te bepalen grote stad

Er lekte eerder al uit dat het experiment wordt voortgezet, vooral op voorspraak van D66. De proef wordt voortgezet en zelfs uitgebreid met een grote stad, blijkt nu. Aanvankelijk was de opzet om in tien gemeenten te experimenteren met legaal geteelde wiet. Er worden maximaal tien teeltbedrijven aangewezen om de wiet te leveren.

Op korte termijn worden ’criteria vastgesteld voor de beoordeling van de uitkomst van de experimenten’. Het oordeel van het kabinet over de proef wordt in 2024 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Op basis daarvan wordt bepaald of er op meer plekken in het land legaal geteelde wiet aan coffeeshops moet worden geleverd. Nu is verkoop legaal, maar levering nog niet.

Ook onder het huidige kabinet zou er worden geëxperimenteerd met legale kweek. Dat werd nooit in praktijk gebracht.