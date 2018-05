Tegenstanders Macron massaal de straat op

De betogers trokken door het centrum van de Franse hoofdstad. Sommige mensen hielden borden omhoog met opschriften als „Stop Macron.” De president, die bijna een jaar aan de macht is, heeft sinds zijn aantreden tal van hervormingen doorgevoerd. Tegenstanders verwijten hem vooral de belangen van welgestelde landgenoten en het bedrijfsleven te behartigen.

De politie heeft ongeveer 2000 agenten ingezet om te waken over de veiligheid, nadat eerder deze maand rellen waren uitgebroken op de Dag van de Arbeid. Toen staken in het zwart geklede demonstranten onder meer een restaurant van McDonald’s en auto’s in brand.